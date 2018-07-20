В Киеве погиб знаменитый церковный кот Билли

В Киеве трагически погиб знаменитый церковный кот Билли.

Как сообщает "Правмир", Билли был подопечным кошачьего приюта в Спасо-Преображенском мужском монастыре в селе Нещеров. О гибели кота рассказал на странице в Facebook благочинный обители священник Анастасий Корсанюк.

«Котёнком Билли попал в тюрьму, где пользовался всеобщей любовью и лаской. Через два года он переехал в наш монастырь, где сразу же завоевал привязанность и уважение братии, не в последнюю очередь благодаря тому, что был умным и приветливым котом.

Некоторое время Билли нёс церковное послушание и ловил мышей в храме. После отставки он продолжил нести дежурство у церковных дверей во время богослужений и ночного чтения псалтиря, лишь изредка передавая вахту другому коту», – рассказал благочинный монастыря.

Священник отмечает, что «своей знаменитой фотографией с владыкой Ионой (наместник Троицкого Ионинского мужского монастыря в Киеве), Билли подарил улыбку многим десяткам тысяч пользователей интернета по всему русскоговорящему миру».