Иерусалимский Патриарх поздравил участников международной конференции, которая проходит в Киево-Печерской лавре (официально)

"ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила III

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА - АФОН - ИЕРУСАЛИМ: ЕДИНСТВО СКВОЗЬ ВЕКА».

Киево-Печерская Лавра 20-23 июля 2018 г.

Ваше Блаженство, Митрополит Киевский и всея Украины кир Онуфрий,

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые господа профессора,

Высокопреподобные отцы, благочестивое духовенство, дамы и господа!

С большой любовью и заинтересованностью приветствуем всех вас, организаторов и участников Международной конференции на тему: «Киево-Печерская Лавра — Афон — Иерусалим: единство сквозь века» и направляем от Святаго Града Иерусалима наше горячее Патриаршее благословение, именем Господа нашего Иисуса Христа «благодать вам и мир от Бога Отца» (2Фес. 1:2).

Для Апостольской Церкви и дальнейшего исторического развития ее в продолжении веков Святые Места, в которых совершилось через присутствие Богочеловека Христа спасительное дело Божие по отношению к человеку, являются источником освящения и благословения для всей полноты Церкви, которая взирала на Сионскую Церковь как на хранительницу христианского учения и как на Святейшую Матерь «всех Церквей», согласно непоколебимой твёрдой вере Кафолической Церкви, выраженной на Втором иже в Константинополе Вселенском Соборе. В Иерусалиме Господь претерпел вольное распятие, погребение, здесь тридневно воскрес от Гроба, «даруя мирови жизнь вечную и велию милость». Из Иерусалима Господь вознёсся на Небеса, заповедуя святым Своим ученикам и апостолам: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня» (Деян. 1:4), а после послал их на проповедь, говоря: «Идите, научите все народы» (Мф. 28:19). Этому Господнему повелению последовав, святой славный апостол Андрей Первозванный достиг берегов Пропонтиды, где проповедовал Евангелие спасения населению гор Скифии, а оттуда по реке Днепр научал слову Божию людей будущей Киевской Руси, на месте, где впоследствии станет град Киев, которое он пророчески благословил, и оно стало центром духовности.

Сими чувствами благодарности и благочестия наполненные, христиане Киевской Руси, приняв истинную веру от равноапостольных Кирилла и Мефодия и познав, что «избрал Господь Сион, возжелал его в жилище Себе» (Пс. 131:13), испытывали потребность посещать с паломничеством всесвятые места и начали с XI–XII вв. стекаться на Святую Землю. Среди них — первый игумен Печерской Лавры преподобный Варлаам (+1065), черниговский игумен Даниил (+1106–1107), княгиня преподобная Евфросиния (+1173) и многие другие святые, известные и безвестные паломники. Киевские князья выражали особую заботу об Иерусалиме и участвовали в нуждах богоучрежденной Церкви Сиона, Всематери.

Кроме того, Иерусалимские Патриархи поддерживали духовно православное население современной Украины, как это видно из того исторического факта, что после подписания унии в городе Брест (1596) и ее укрепления Патриарх Иерусалимский Феофан III (1620) восстановил Православную иерархию в Украине и благословил казаков как защитников Православной веры в Киеве. Позднее, когда Богдан Хмельницкий в 1648 году освободил Киев, он был официально принят в Киеве Иерусалимским Патриархом Паисием, прибывшим для этого в Киев и следовавшим благословить Войско Запорожское. Благодаря благодеяниям, которые оказали Патриархи Иерусалимские православному народу Украины, они справедливо были названы историками духовными руководителями Православной Церкви в Придунайских странах, особенно в XVII веке. С тех пор связь Украины и Иерусалима никогда не прерывалась, а наоборот укреплялась как в церковном, так и в политическом плане: как казацкая старшина, так и украинская шляхта направляли драгоценные приношения в Храм Гроба Господня.

Благодаря этим связям продолжились паломнические путешествия к Святой Земле, которые еще больше умножились в XIX веке, так что духовенство из Киева развило особую деятельность на Святой Земле, как, например, известный архимандрит, а позднее — епископ Порфирий (Успенский), архимандрит Антонин (Капустин) и другие.

Однако особую связь со Святым Иерусалимом и палестинскими подвижниками поддерживали игумены и братья Киево-Печерской Лавры — благочестивая традиция, которой они придерживаются и ныне.

Можем сделать вывод, что исследование этих духовных и исторических связей сделает важный вклад в возрождение Православной духовности. Выражаем убеждение, что открываемая сегодня Международная конференция поможет более глубокому познанию благотворного значения единства Церкви и его укрепления.

Посему, поздравляя вас с праздничными торжествами и открытием настоящей Конференции, призываем на вас и на вашу работу изобильную благодать Всесвятого и Живоносного Гроба Господа нашего Иисуса Христа, к укреплению вашему и к просвещению всех нас в сохранении и укреплении нашего драгоценного единства во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь.

+ Феофил III, Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины"

Информационно-просветительский отдел УПЦ