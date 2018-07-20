В Овручской епархии УПЦ заметили фейковую страницу митрополита Виссариона в Фейсбуке

В Овручской епархии УПЦ сказали, что в Фейсбуке распространяется фейковая информация от имени митрополита Виссариона.

Об этом сообщает пресс-служба Овручской епархии УПЦ.

"В связи с тем, что в социальной сети Фейсбук некто создал страницу под названием «Віссаріон Стретович», на которой появляется разная провокационная информация, к которой я, митрополит Овручский Виссарион, не имею никакого отношения, считаю своим долгом еще раз сообщить: эта фейковая страница создана некоторыми врагами Святой Христовой Церкви", - сообщается на сайте епархии.