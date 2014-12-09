В Грузии мироточит икона преподобноисповедника Гавриила (Ургебадзе)

В Грузии в одной семье с конца июля обильно мироточит икона преподобноисповедника Гавриила (Ургебадзе). Это молодая семья, в которой двое маленьких детей. О них отзываются как об очень добрых людях. Они верующие, но пока еще невоцерковленные, рассказывается в сюжете ТВ Грузинской Патриархии.

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Рассказывает Мака, хозяйка иконы: «Эту икону мы купили на Пасху. Выделили ей должное место в святом углу. Около трех месяцев назад она начала мироточить. Я вытирала иконы и заметила, что тряпочка, которой вытирала эту икону, стала скользить. Потом мы обратили внимание на это и удивлялись, почему и что происходит с иконой. Началось очень обильное мироточение. Миро истекает по всей поверхности иконы. А неделю назад треснуло стекло. Утром на рассвете в 4 часа утра был слышен треск. Вы можете посмотреть, как истекает миро с иконы»...

Недавно члены семьи показали икону Патриарху Илие II. Он очень обрадовался. Благословил их и сказал оставить святыню в семье.

«Мы разговаривали с Патриархом, - рассказывает Мака, - Он нас благословил. Сказал, что это великое чудо, которое не происходит в каждой семье. Мы очень интересовались, почему треснуло стекло. Патриарх сказал, что видимо, вас ждало большое тяжелое испытание, и икона взяла это испытание на себя и не допустила коснуться вас».

Миро собирают в посуду, потому что истечение очень обильное. Приходящее духовенство забирает его, чтобы помазать этой святыней прихожан.

pravoslavie.ru