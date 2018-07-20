Митрополит Онуфрий напомнил, что свои желания нужно покорять Законам Божьим (укр., видео)

Є такі люди, які вважають, що їхні бажання - це вища інстанція, але це не так.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї проповіді у Спасо-Преображенському соборі Києва, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель нагадав, що Господь чітко вказав Своїм учням ціль земного життя і шлях до спасіння.

«Він залишив нам Своє вчення, яке є вченням життя, вченням Священного Писання. У Святому Євангелії Господь звертається до нас: “Промовив тоді Іісус учням Своїм: Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й іде вслід за Мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за Мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде Син Людський у славі Свого Отця з Ангелами Своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його”. (Мф. 16: 24-28)». Так Господь коротко навчає нас, як ми повинні будувати своє земне життя», - зазначив Блаженніший владика.

Архіпастир наголосив, що головною метою життя християнина є підпорядкування своєї волі — волі Божій.

«Та людина, яка керується Божественним Законом, а не своїм бажанням - відрікається від себе, тобто вона каже: “Я хочу вчинити щось гріховне, але Священне Писання говорить, що цього не можна робити, тому я відрікаюся від своїх бажань і роблю те, що хоче Бог”, - розповів він. - …Але є такі люди, які з цим не згідні, і вони вважають, що їхні бажання - це вища інстанція».

Даремно такі люди сподіваються на те, що вони тим самим приносять користь своїй душі, наголосив Його Блаженство.

«Життя людини не є короткочасним, воно - вічне. На землі тільки його старт, але після переходу у вічність це життя продовжується, і дуже важливо для людини, щоб вона мала в тому світі таке життя, яке б було життям, а не мукою», - продовжив він.

А для того, щоб у майбутньому ми мали життя, «змішане з радістю, а не зі скреготом зубів», підкреслив Блаженніший Митрополит Онуфрій, потрібно свої дії узгоджувати зі Святим Писанням.

«Можливо, з нас будуть сміятися, скажуть, що ми не сучасні, не йдемо в ногу з часом - не важливо, - наголосив він. - Не потрібно дивитися на похвалу людську, а потрібно думати, як до цього поставиться Бог».

«Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми своє життя будували не на своїх бажаннях, а на Божественних заповідях; щоб ми взяли свій хрест, тобто те, що Бог нам дає в якості духовних ліків, і понесли з вдячністю Богові; щоб ми спонукали себе молитися, поститися, прощати один одному, бути милостивими один до одного, терпіти один одного, поважати один одного. Тоді ми будемо синами Вічного Спасіння, і буде благословення Боже над нами тут, на землі, і Бог подасть нам милість на Небі, подарує нам життя, яким насолоджуються святі угодники Божі», - побажав Блаженніший владика.