Вчера, 19 июля, в рамках Всеукраинского крестного хода в Винницу прибыли иконы с мощами десяти святых целителей.

Встреча святынь состоялась возле Военно-медицинского центра Центрального региона, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Иконы с мощами святого великомученика Пантелеимона, священномученика Антипы Пергамского, святителя Луки Крымского, бессребреников Космы и Дамиана, преподобного Агапита Печерского, преподобных Дамиана и Ипатия Печерских, преподобного Арсения Каппадокийского и священномученика Ираклия Кипрского пронесли по территории медицинского центра.

Крестный ход сделал остановку перед памятным крестом, где была отслужена лития по погибшим в Донецкой и Луганской областях украинским воинам.

После заупокойной молитвы крестный ход двинулся к Свято-Троицкому скальному храму, который находится на территории Военно-медицинского центра. Здесь был отслужен молебен с акафистом святым целителям.

Иконы с частицами святых мощей посетят три больничных храма, храм Сретения Господня и кафедральный собор Винницы.

Во время пребывания мощей в больничных учреждениях, будут возноситься сугубые молитвы святых угодников Божиих о тех, кто находится в больницах, особенно за воинов, которые лечатся или проходят реабилитацию.

Иконы с мощами святых целителей будут находиться в Свято-Троицком скальном храме до 20 июля. С подробным графиком пребывания икон в Виннице можно ознакомиться по ссылке.