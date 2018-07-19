В кафедральном соборе Ивано-Франковска состоится прощание с епископом Тихоном

В кафедральном соборе Ивано-Франковска состоится прощание с почившим управляющим Ивано-Франковской епархией УПЦ епископом Тихоном (Чижевским).

Пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ сообщает, что прибытие тела новопреставленного епископа Тихона ожидается в ночь с 20 на 21 июля в кафедральном соборе Рождества Христова города Ивано-Франковска.

В субботу в 7.30 утра в соборе начнутся Часы, в 8.00 - Божественная литургия, после которой будет совершен чин отпевания. После этого священство и миряне смогут проститься с почившим Архипастырем.

Затем тело владыки Тихона перевезут в Черновцы для захоронения.