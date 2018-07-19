Богословы и ученые из 15 стран мира примут участие в международной конференции, посвященной 30-летию возрождения монашества в Киево-Печерской лавре

Международная конференция на тему «Киево-Печерская Лавра – Афон – Иерусалим: единство сквозь века» состоится 20 – 21 июля в Киево-Печерской лавре и объединит 80 богословов и ученых из 15 стран мира.

Посвящена конференция 30-летию возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре, 1035-летию со дня рождения «отца древнерусского монашества» прп. Антония Печерского и 1030-летию Крещения Киевской Руси. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на afon.org.ua.

Форум призван способствовать обмену опытом, системному и разностороннему обсуждению, изучению и популяризации наследия Киево-Печерской лавры, ее роли и значения в истории и культуре народов Центрально-Восточной Европы и христианского Востока. В работе форума планируется участие представителей Поместных Православных Церквей, богословов и ученых из разных стран мира.

В частности, в конференции участвуют представители со Святой Горы Афон и от храма Гроба Господня в Иерусалиме, а также из Великобритании, США, России, Белоруссии, Греции, Израиля, Австрии, Германии, Румынии, Болгарии, Молдовы, Польши, Сербии, Чехии, Грузии.

22-23 июля, ко дню памяти прп. Антония Печерского, состоится торжественное богослужение по случаю 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре и 1035-летия со дня рождения прп. Антония Печерского.

Организаторы конференции: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Киевская духовная академия и семинария, Международный институт афонского наследия.

Работа конференции будет распределена по четырем секциям:

1.) «Киево-Печерская Лавра: история и подвижники».

2.) «Духовно-исторические и культурные связи со Святой Землей и Горой Афон».

3.) «Киево-Печерская лавра — наследие, литература и искусство».

4.)«Киево-Печерская лавра и православные монастыри и монашество в Центрально-Восточной Европе».

С Программой конференции можно ознакомиться здесь.