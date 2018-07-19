В Беларуси открыли выставку росписи церквей эпохи Киевской Руси

20:11, 19 июля 2018
Православие
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Экспозицию составили копии фресок XI-XII веков / eparhiya.by

На выставке «Образ, традиция и время» представлена фресковая живопись, а также иконопись, которые являются копиями фрагментов росписи стен церквей и монастырей эпохи Киевской Руси, сообщает официальный портал БПЦ.

/ eparhiya.by

Копии выполнили выпускники кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств.

Экспозицию составили копии фресок XI-XII веков Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского Полоцкого монастыря, церкви Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря близ Пскова (1313 года), Спасо-Преображенской церкви (около 1140 года) Мирожского монастыря во Пскове.

Стены этих храмов расписаны изображениями святых и библейских сюжетов в византийском стиле. 

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