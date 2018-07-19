В Киево-Печерской лавре опровергли слухи о «молебне за снижение цен»

К «молебну», который собираются провести в начале августа у стен Киево-Печерской лавры, монастырь не имеет никакого отношения.

Акция «Молитва за снижение цен на общественный транспорт в Киеве», объявление о которой распространяется в сети Интернет, «планируется без благословения и без согласования с наместником и братией монастыря», сообщает пресс-служба обители.

Также в Лавре сообщили, что ежедневно во время всех богослужений в монастыре возносятся молитвы о Киеве, о мире в Украине и о благосостоянии украинского народа, к которым может присоединиться каждый желающий.

"Братия Лавры не намерены принимать участие в политических акциях, прикрывающихся авторитетом Церкви. К чему призываем и всех православных христиан. Тех же, кто желает помолиться в лаврских храмах, приглашаем принять участие в богослужениях, которые установлено совершать в нашей святой обители», - отметили в пресс-службе Киево-Печерской лавры.