В Киево-Печерской лавре опровергли слухи о «молебне за снижение цен»

19:07, 19 июля 2018
Православие
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Братия Лавры не намерены принимать участие в политических акциях / lavra.ua

Акция «Молитва за снижение цен на общественный транспорт в Киеве», объявление о которой распространяется в сети Интернет, «планируется без благословения и без согласования с наместником и братией монастыря», сообщает пресс-служба обители.

Также в Лавре сообщили, что ежедневно во время всех богослужений в монастыре возносятся молитвы о Киеве, о мире в Украине и о благосостоянии украинского народа, к которым может присоединиться каждый желающий.

"Братия Лавры не намерены принимать участие в политических акциях, прикрывающихся авторитетом Церкви. К чему призываем и всех православных христиан. Тех же, кто желает помолиться в лаврских храмах, приглашаем принять участие в богослужениях, которые установлено совершать в нашей святой обители», - отметили в пресс-службе Киево-Печерской лавры.

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