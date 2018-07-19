В Польше в день памяти великой княгини Елизаветы архиерей УПЦ совершил литургию

Епископ Барышевский Виктор 18 июля принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию мученической кончины великой княгини Елизаветы Федоровны.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, епископ Виктор совершил Божественную литургию в храме Архистратига Божия Михаила в поселке Соколовско-Валбжиского уезда Дольношленского воеводства.

По завершении литургии состоялся крестный ход от храма к дому преподобномученицы Елизаветы, где в часовне в ее честь был отслужен молебен святой, которая в свое время занималась строительством храма Архистратига Михаила в Соколовсько. В конце владыка обратился с приветственным словом к прихожанам, гостям и паломникам, прибывшим из Украины, Чехии и Германии. На молитвенную память епископ Виктор подарил икону Всех святых воинов.

Вечером этого же дня на центральной площади поселка состоялся музыкальный фестиваль «Белая Лилия». Мероприятие было организовано по благословению архиепископа Вроцлавского и Щецинского Георгия руководителями фонда преподобномученицы Елизаветы Андреем и Людмилой Вовк. На концерте присутствовали представители органов самоуправления и центральной власти, священнослужители Польской и Украинской Православных Церквей, местные жители и гости из соседних стран.

Перед зрителями с концертной программой выступили детский ансамбль украинских детей из Вроцлава «Belcanto», хор православного ординариата Войска Польского, победитель телевизионного проекта «Голос страны – 2017» протоиерей Александр Клименко и известная пианистка из Японии Ацуко Сета.