Митрополит Онуфрий освятил приделы в Спасо-Преображенском соборе на Теремках

Предстоятель Украинской Православной Церкви 19 июля возглавил чин освящения приделов в честь Воскресения Христова и Успения Богородицы и Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе на Теремках в Киеве.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Евангелия Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом проповеди.

Также Предстоятель выразил благодарность ктитору Преображенского собора Игорю Лысову за создание храмового комплекса на Теремках и по случаю 60-летия наградил его церковным орденом преподобного Иова Почаевского.