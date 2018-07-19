Митрополит Онуфрий освятил приделы в Спасо-Преображенском соборе на Теремках

15:25, 19 июля 2018
Православие
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Спасо-Преображенский собор на Теремках / news.church.ua

Предстоятель Украинской Православной Церкви 19 июля возглавил чин освящения приделов в честь Воскресения Христова и Успения Богородицы и Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе на Теремках в Киеве.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Евангелия Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом проповеди.

Также Предстоятель выразил благодарность ктитору Преображенского собора Игорю Лысову за создание храмового комплекса на Теремках и по случаю 60-летия наградил его церковным орденом преподобного Иова Почаевского.

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