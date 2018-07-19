В Кишиневе построят церковь в честь преподобного Сергия Радонежского

В Кишиневе построят храм в честь преподобного Cергия Радонежского.

Об этом заявил на своей странице в Facebook президент Молдавии Игорь Додон, сообщает "Правмир".

Сейчас для церкви ищется подходящее место, которое будет освящено Патриархом Кириллом. Проект церкви находится в разработке.

"Преподобный Сергий Радонежский был и останется той духовной и исторической фигурой, которая сближает братские православные народы...", – отметил Игорь Додон.

В 2014 году по инициативе Игоря Додона в Молдову были доставлены икона и мощи Преподобного Сергия Радонежского из Троице-Сергиевой лавры. Им смогли поклониться более 200 тысяч жителей страны. В 2015 году в городе Бельцы святому был установлен памятник, который освятил епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.