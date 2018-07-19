Верующие УПЦ пройдут крестным ходом в Почаевскую лавру 23 населенных пункта

От Свято-Екатерининского храма города Здолбунов с 30 июля по 1 августа состоится пешее паломничество в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, приуроченное чествованию Почаевской иконы Божией Матери – 5 августа.

Выход от Свято-Екатерининского храма г. Здолбунов 30 июля в 5.00, сообщает пресс-служба Ровенской епархии УПЦ.

Перед ходом в храме будет отслужена (ночная) Божественная литургия. Начало в 01.30. Затем - молебен в 04.15. Прибытие в Почаевскую лавру 1 августа ориентировочно в 17.00 – 18.00.

Маршрут пешего крестного хода в Свято-Успенскую Почаевскую лавру:



30 июля, понедельник: села Богдашов, Пятигоры, Глинск, Ульбаров, Апрельское, Озеряны, Молодава, Мирогоща, Рачин, пгт. Варковичи и город Дубно. Ночлег в г. Дубно – Рождество-Богородичный храм.

31 июля, вторник:

6.30 – Входные молитвы. 6.40 – Часы. 7.00 – Божественная литургия. Молебен.

Села Тараканов, Подлужье, Птича, Верба, Столбец, Онишковцы. Ночлег - источник Святой праведной Анны, с.Онишковцы.

23.30 – Входные молитвы. 23.40 – Часы. 00.00 – Божественная литургия.

1 августа, среда:

Божья Гора, села Великие Бережцы, Савчицы, Дунаев, Диброва, Почаев. Ночлег в лавре.