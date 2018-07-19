В день памяти преподобного Сергия Радонежского Митрополит Онуфрий молился в Троице-Сергиевой лавре

В день обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, 18 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий служил за Божественной литургией в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Праздничную Божественную литургию возглавил Патриарх Кирилл в сослужении архиереев Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквей.

В Божественной литургии также приняли участие архиереи Украинской Православной Церкви: митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий и митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

По окончании богослужения на Соборной площади перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского был совершен молебен.