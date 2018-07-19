В Иерусалиме в сотую годовщину гибели великой княгини Елисаветы верующие из пяти стран молились у мощей в Гефсимании

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III, которого сопровождали архиепископ Антидоносский Нектарий, представитель Патриарха Иерусалимского при Патриархе Константинопольском, и референт Его Блаженства архимандрит Варфоломей посетили богослужение 18 июля, в день памяти великой княгини Елисаветы и инокини Варвары в Гефсимании.

Как сообщает РДМ в Иерусалиме, викарий Восточно-Американской епархии епископ Манхэттенский Николай совершил Божественную литургию в обители святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, где почивают честные мощи преподобномучениц.

Его Преосвященству сослужили начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов) и духовенство Миссии начальник Духовной миссии Русской Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский) и духовенство обители святой равноапостольной Марии Магдалины, а также паломники в священном сане из Русской, Украинской, Сербской, Болгарской и Чешской Православных Церквей.

За Литургией молились настоятельница Гефсиманской обители игумения Елисавета (Шмельц) с сестрами, настоятельница Спасо-Вознесенского Елеонского женского монастыря игумения Варвара (Новикова) с сестрами, насельницы Горненского женского монастыря и многочисленные паломники.

По окончании Литургии перед мощами преподобномученицы великой княгини Елисаветы иерархами Иерусалимской и Русской Православных Церквей и собором духовенства был совершен молебен.