Патриарх Кирилл рассказал, почему Сергий Радонежский вдохновлял князей и стал примером жизни для монахов

Преподобный Сергий Радонежский стал примером для желающих жить по монашеским обетам, но стал духовным светочем.

Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сказал в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, сообщает patriarchia.ru.

"Его духовное влияние простиралось далеко за пределы монашеских обителей, далеко за пределы стен, которые ограждали и защищали эти обители. Преподобный Сергий стал нравственным эталоном, идеалом жизни народа. [...] И не только во времена, когда он жил, - на протяжении столетий образ святого преподобного Сергия вдохновлял и князей, и простой люд, и тех, кто носил меч на бедре, и землепашцев. Он вдохновлял всех. [...] Именно преподобный Сергий, вместе со многими другими, сформировал через благодатное действие всей Церкви на умы и сердца людей то, что можно назвать особенностью нашей души", - сказал Патриарх Кирилл.