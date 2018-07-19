Патриарх Кирилл рассказал, почему Сергий Радонежский вдохновлял князей и стал примером жизни для монахов

10:33, 19 июля 2018
Православие
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В Троице Сергиевой лавре отметили день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского / foto.patriarchia.ru

Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сказал в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, сообщает patriarchia.ru.

"Его духовное влияние простиралось далеко за пределы монашеских обителей, далеко за пределы стен, которые ограждали и защищали эти обители. Преподобный Сергий стал нравственным эталоном, идеалом жизни народа. [...] И не только во времена, когда он жил, - на протяжении столетий образ святого преподобного Сергия вдохновлял и князей, и простой люд, и тех, кто носил меч на бедре, и землепашцев. Он вдохновлял всех. [...] Именно преподобный Сергий, вместе со многими другими, сформировал через благодатное действие всей Церкви на умы и сердца людей то, что можно назвать особенностью нашей души", - сказал Патриарх Кирилл.

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