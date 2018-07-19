В Кривой Рог прибудут мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи и верности
05:21, 19 июля 2018Православие
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В Кривой Рог 21 июля прибудут мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, чудотворцев, покровителей семьи и верности.
Святыня прибудет из Свято-Ильинского мужского монастыря, находящегося на территории Одесской епархии Украинской Православной Церкви, сообщает сайт Криворожской епархии УПЦ.
Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят небесное благословение на вступающих в брак.
Встреча святых мощей состоится 21 июля в 15.30 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Кривого Рога.
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