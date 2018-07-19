В Запорожье отметят День православной бабушки
01:57, 19 июля 2018Православие
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В Запорожье отметят День православной бабушки / vv.com.ua
Во вторник, 24 июля, Православная Церковь празднует память Святой равноапостольной великой княгини Ольги, ставшей первым правителем Руси, принявшим христианство, бабушки Крестителя Руси – равноапостольного великого князя Владимира.
В этот день в храме в честь Святой княгини Ольги города Запорожье пройдет традиционный праздник – День православной бабушки, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.
В 8 утра в храме будет отслужена Божественная Литургия, а в10.30 на площадке возле храма начнется праздничная концертная программа.
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