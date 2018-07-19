В Запорожье отметят День православной бабушки

Во вторник, 24 июля, Православная Церковь празднует память Святой равноапостольной великой княгини Ольги, ставшей первым правителем Руси, принявшим христианство, бабушки Крестителя Руси – равноапостольного великого князя Владимира.

В этот день в храме в честь Святой княгини Ольги города Запорожье пройдет традиционный праздник – День православной бабушки, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

В 8 утра в храме будет отслужена Божественная Литургия, а в10.30 на площадке возле храма начнется праздничная концертная программа.