В Подольске открылась выставка, посвящённая гонениям на Православную Церковь в ХХ веке

Вчера, 18 июля, в Свято-Николаевском соборе Подольска открылась выставка «Из смерти в жизнь», посвящённая 100-летию начала гонений на Православную Церковь в ХХ веке.

Организаторы выставки убеждены, что она поможет осознать духовную силу мучеников, будет способствовать духовному воспитанию подрастающего поколения и укреплению православной веры, сообщает сайт Балтской епархии УПЦ.

«Жизнь и подвиг Одесских новых мучеников в выставке проходит в ключе всей эпохи гонений. Тут постепенно раскрывается весь ужас, обрушившийся на Церковь, и показывается Её славная победа. Память новомучеников очень важна для нас, верующих и живущих сейчас», - отмечают организаторы.

Работа выставки продлиться до 22 июля.