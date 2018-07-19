В Украине отметили 100-летие со дня убийства царской семьи: богослужение и мероприятия в епархиях УПЦ (фото)

В разных уголках Украины молитвенно отметили значимое для всего православного мира событие - 100-летие со дня убийства царской семьи. В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома была расстреляна царская семья Романовых - царь Николай, царица Александра и их дети - Алексей, Ольга, Татьяна, Анастасия, врач Евгений Боткин и ближайшая прислуга.

Киев

В Киево-Печерской лавре в день 100-летия убийства святых царственных страстотерпцев наместник обители митрополит Павел совершил Божественную литургию в Введенском храме в Ближних пещерах, сообщает пресс-служба обители.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний возглавил Божественную литургию в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба КДАИС.

За богослужением молились студенты и воспитанники Киевских духовных школ, а также прихожане Академического храма. На литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В Свято-Ионинском монастыре столицы в ночь с 16 на 17 июля состоялась ночная Божественная литургия.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук наместник Свято-Ионинского монастыря архиепископ Иона, в Ольшанском женском монастыре вечером, 17 июля, было совершено богослужение в день памяти Апатиевских мучеников, среди которых почитается великая княгиня Елизавета (Романова).

"Оказывается, как много света в полной темноте могут дать два масляных светильника... Написал и подумал - это и в переносном смысле удивляет... Елисавета и Варвара своим подвигом и светили и светят на весь мир, который во зле лежит", - написал владыка Иона.

Архиепископ Боярский Феодосий совершил божественную литургию в храме в честь царственных страстотерпцев в Оболонском районе Киева, сообщается на сайте Киевской митрополии.

После окончания литургии владыка передал настоятелю и общине храма поздравления с престольным праздником от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и вручил церковные награды благотворителям и меценатам храма.

Епископ Бородянский Варсонофий совершил Божественную литургию в нижнем храме святителя Иоасафа Белгородского по случаю престольного праздника. В конце богослужения духовенство совершило ночной чин славления перед иконой царственных страстотерпцев.

Бердянская епархия

В день 100-летия убийства святых царственных страстотерпцев епископ Бердянский и Приморский Ефрем совершил Божественную литургию в Христо-Рождественском кафедральном соборе Бердянска, сообщает пресс-служба епархии.

Во время богослужения были вознесены молитвы об умножении любви и воцарении мира в Украине.

Джанкойская епархия

Архиепископ Джанкойский и Раздольненский Алипий возглавил Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе Джанкоя, сообщает пресс-служба Джанкойской епархии УПЦ.

За богослужением была прочитана молитва за мир в Украине.

По завершении литургии, перед иконой святых Царственных страстотерпцев был отслужен молебен.

Донецкая епархия

В Донецке в храме в честь Святых Царственных мучеников в день престольного праздника была совершена праздничная литургия, сообщает пресс-служба Донецкой епархии УПЦ.

После богослужения состоялся крестный ход вокруг храма.

Криворожская епархия

В день 100-летия со дня мученической кончины святых Царственных страстотерпцев митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем совершил Божественную литургию в храме святых Царственных мучеников, на территории Военного городка-33 Кривого Рога, сообщает пресс-служба епархии.

Во время богослужения была вознесена молитва о прекращении кровопролития на земле Украины.

По завершении Божественной литургии был совершен праздничный крестный ход, во время которого митрополит Ефрем отслужил литию за военными летчиками, погибшим в локальных войнах и авиакатастрофах, возле установленной на территории храма архитектурной композиции «Защитникам Отечества».

Северодонецкая епархия УПЦ

Архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим 17 июля возглавил Божественную литургию в храме в честь Царственных Страстотерпцев пгт. Белокуракино, сообщает пресс-служба епархии.

После литургии состоялся крестный ход. Владыка Никодим обратился ко всем со словом назидания, а также поздравил духовенство и верующих с престольным праздником.

Симферопольская и Крымская епархия УПЦ

В Симферополе 17 июля состоялся крестный ход, организованный Дворянским Собранием Крыму, сообщает пресс-служба епархии.

Возглавил крестный ход по благословению настоятель Петро-Павловского кафедрального собора, протоиерей Александр Якушечкин. Участники крестного хода, который начался возле собора святого благоверного князя Александра Невского, прошли центральными улицами города к памятнику Екатерине II.

"УНИАН-Религии"