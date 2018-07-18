Для православных Африки открыли фотовыставку о царской семье Романовых

Фотовыставка «Последние Романовы» открылась в Русском православном храме преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (ЮАР) к столетней годовщине расстрела императора Николая II и его семьи.

Во вторник посетителям были представлены более 50 снимков из их личных фотоальбомов, вывезенных за рубеж фрейлиной императрицы Анной Вырубовой и в настоящее время хранящихся в США, передает "Благовест-инфо".

В 1937 году шесть альбомов с фотографиями семьи последнего российского монарха были проданы студенту Йельского университета Роберту Брюстеру, который впоследствии передал их в университетскую Библиотеку редких книг и манускриптов. Недавно романовский архив был отсканирован и передан Сретенскому монастырю, который предоставил часть снимков для организации фотовыставки в ЮАР.

«Среди фотографий есть как официальные портреты, так и фотографии сугубо личные, которые представляют членов императорской семьи не просто какими-то далекими историческими личностями, святыми, а живыми людьми. Мы можем здесь видеть, как они собирали грибы, кормили овечек, катались на велосипеде, участвовали в различных благотворительных общественных акциях, в том числе во время Первой мировой войны», - отметил на презентации выставки протоиерей Даниил Луговой.