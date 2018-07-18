В Каменец-Подольском состоялся первый выпуск в иконописной школе

День памяти святого иконописца преподобного Андрея Рублева, 17 июля, стал особенно знаменательным для Каменец-Подольской иконописной школы.

В храме в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии состоялся торжественный акт, посвященный первому выпуску студентов К-ПеШ и завершению учебного года, сообщается на сайте храма.

Торжественной части предшествовала Божественная литургия и благодарственный молебен. Во время литургии ученики школы причащались Святых Христовых Таин.

Торжественное собрание возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

По результатам семестровых оценок и по результатам защиты дипломных работ все дипломники получили квалификацию «Иконописец».

Торжественное вручение дипломов проводил митрополит Феодор вместе с заведующим иконописной школой иереем Вадимом Гаджаманом. Всем выпускникам были вручены справки об окончании школы и памятные подарки в виде книги.