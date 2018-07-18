Грузинский Патриарх выразил соболезнование семьям шахтеров, погибших на шахте «Миндели»

18:35, 18 июля 2018
Православие
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Грузинский Патриарх / pravmir.ru

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на newsgeorgia.ge.

«Примите наши искренние соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 16 июля на шахте «Миндели». Молимся, чтобы воскресший Спаситель упокоил в Царствие Небесном бессмертные души Лаши Порчхидзе, Бадри Каркашадзе, Михаила  Гамезардашвили, Мурмана Лилуашвили, а их членам семьи и родным дал мир и силы преодолеть несчастье», - сказал Грузинский Патриарх.

В связи трагедией на шахте «Миндели» 16 июля в Грузии объявили днем траура. Свои соболезнования семьям погибших уже выразили премьер-министр Мамука Бахтадзе и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Католикос всех армян Гарегин II выразил соболезнования Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II в связи с трагедией на шахте Миндели.

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