Грузинский Патриарх выразил соболезнование семьям шахтеров, погибших на шахте «Миндели»

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнование семьям шахтеров, погибших на шахте «Миндели» в Ткибули.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на newsgeorgia.ge.

«Примите наши искренние соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 16 июля на шахте «Миндели». Молимся, чтобы воскресший Спаситель упокоил в Царствие Небесном бессмертные души Лаши Порчхидзе, Бадри Каркашадзе, Михаила Гамезардашвили, Мурмана Лилуашвили, а их членам семьи и родным дал мир и силы преодолеть несчастье», - сказал Грузинский Патриарх.

В связи трагедией на шахте «Миндели» 16 июля в Грузии объявили днем траура. Свои соболезнования семьям погибших уже выразили премьер-министр Мамука Бахтадзе и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Католикос всех армян Гарегин II выразил соболезнования Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II в связи с трагедией на шахте Миндели.