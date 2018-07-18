На празднование 1030-летия Крещения Руси из Греции в Киев по Днепру доставят икону апостола Андрея Первозванного

Чудотворный образ с частицей мощей апостола Андрея прибудет в Киев из греческого города Патры путем самого апостола по Днепру - 27 июля, а 22 июля икону будут встречать в городе Каменское на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службе Каменской епархии.

Встреча образа состоится в Свято-Николаевском кафедральном соборе г. Каменское 22 июля, в воскресенье, в 9.00. Икона пробудет здесь до всенощного бдения, затем направится в Киев.

Икона святого апостола Андрея Первозванного написана в женском монастыре г. Патры. Митрополитом Хризостомом, управляющим Патрийской Митрополией, в икону вложена частица мощей святого апостола и крест, на котором он был распят.