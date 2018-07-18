7-летняя Илона Бондаренко продолжает бороться с лейкозом и нуждается в помощи – «Надеюсь и верю»

Илоне Бондаренко из Николаева в декабре передавался необходимый для лечения препарат «Цитозар», но сейчас ребенок снова нуждается в помощи.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», в октябре прошлого года в Илоны обнаружили Т-клеточный острый лимфобластный лейкоз. Первый протокол лечения девочка прошла в Николаевской ОДКБ. Потом Илону перевели на лечение в Охмадет, где она прошла второй HR-блок. Всего надо пройти 3 HR-блока.

У ребенка нестандартный случай, и ей предстоит операция по трансплантации костного мозга. Донором для Илоны будет один из родителей, трансплантацию будут проводить столичные специалисты.

Семья Бондаренко многодетная. Родители Игорь и Мария воспитывают трех дочерей. На отце лежит весь груз обязанностей по содержанию семьи и лечению дочери. Родственники и знакомые также помогают, но средств не достаточно.

Семье девочки нужна помощь в приобретении препарата «Флударабин» 50 мг, 4 флакона на сумму 7 002, 96грн. Все сбережения семьи давно исчерпаны, а ребенка нужно лечить. Папа девочки просит о помощи. Поддержите, пожалуйста, Илону!

О том как и чем помочь Илоне Бондаренко – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».