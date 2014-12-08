Делая грех, мы вредим только себе, а Бог нам хочет только блага - Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Закон жизни - это закон Божий, если мы грешим, то Бог не благоволит к нам. И вовсе не потому, что мы своими грехами можем уменьшить величие Бога или нанести какой-либо вред Ему - делая грех, мы вредим только себе, а Бог нам хочет только блага.

Об этом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал 8 декабря во время проповеди в столичном соборе святой равноапостольной княгини Ольги, сообщил "УНИАН-Религии" пресс-секретарь предстоятеля Украинской Православной Церкви иеромонах Пафнутий (Мусиенко).

В частности, Блаженнейший рассказал об особенностях несения подвига веры в наше время, вспоминая житие священномученика Климента, епископа Римского, честная глава которого находится в Киево-Печерской лавре.

8 декабря Православная Церковь чтит память священномученика Климента Римского

«Священномученик Климент был избран епископом города Рима, он жил в первые века нашей христианской эры и был последователем святого апостола Петра. Нелегким было его служение и благочестивой была его мученическая кончина.

Сегодня есть свои трудности служения священника, архиерея и вообще - существуют проблемы для благочестивой жизни верующего человека. Эти проблемы были всегда, но они были разными, то есть социальный фон, социум, на фоне которого они проявлялись, был разным, а задача для благочестивого верующего человека оставалась неизменной во все века: борьба за свою веру.

Очень важно, чтобы человек мог понять суть тех трудностей, которые стоят перед ним и кто эти трудности порождает. А создает их темный дух, который называется «дьявол». Используя людей нецерковных, незнающих, неверующих, он создает проблемы и трудности для тех, кто хочет жить на этой земле благочестиво. Законы этого века очень часто бывают обманчивыми, привлекательными и соблазнительными, но если они расходятся с законами Божьими, они несут в себе духовную смерть", - сказал предстоятель УПЦ.