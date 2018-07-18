10-летняя Маргарита Ступак борется с лейкозом и нуждается в поддержке - "Надеюсь и верю"

Юная красавица на фото – Маргарита Ступак, которой всего 10 лет, но испытание ей предстоит пройти совсем не детское.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», Маргарита росла здоровым и счастливым ребенком. Девочка очень артистична, с раннего детства занимается танцами. Вместе с коллективом принимала участие в конкурсах, готовясь к которым, она занималась по 6 часов.

Несколько месяцев назад у Маргариты стала беспричинно подниматься температура. Встревоженные родители обратились в поликлинику по месту жительства. Девочка сдала анализ крови, результаты которого очень насторожили педиатра, и он срочно направил Маргариту на дообследование в областную больницу. Диагноз шокировал родителей: острый лимфобластный лейкоз.

Сейчас Маргарита только начинает лечение. Она еще не знает, сколько боли и страха ей придётся перенести ради заветной цели - победы над болезнью. У нее есть все шансы стать здоровым ребенком. Но для этого нужно пройти трудный путь.

Лечение лейкоза длительное и дорогостоящее. Сейчас Маргарите необходим препарат «Аспарагиназа 10 000МЕ», в количестве 2 флакона, на общую сумму 5 510,00 грн.

Маргарита с родителями и младшей сестричкой проживает в Коростышеве (Житомирская область). Папа работает фрезеровщиком, а мама находится в декретном отпуске. Родители вынуждены обратиться с просьбой о помощи ко всем неравнодушным людям: помогите, пожалуйста, в лечении дочери! Поддержите, пожалуйста, Маргариту!

О том, как и чем помочь Маргарите Ступак – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».