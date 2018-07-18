Митрополит Антоний рассказал о мудром совете афонских старцев

Из размышлений митрополита Антония (Паканича) во время паломничества на Афон.

Множество изречений и мыслей афонских старцев известно широкой аудитории.

Верующие люди стараются в той или иной мере соприкоснуться с афонским наследием, проникнуться многовековым опытом духовной жизни насельников Святой Горы.

Но есть общее, объединяющее начало у всех этих высказываний. Есть одна простая мудрость.

Афонские старцы преподносят миру в первую очередь урок глубочайшего смирения. Они указывают нам своей жизнью и подвигами, как и в чем искать спасения: нужно постоянно просить милостыню у Бога, стать нищим духом перед Ним.

Что это значит?

Это значит, что все в нашей жизни нужно воспринимать как величайшую милостыню от Господа. Все доброе и хорошее в нашей жизни – аванс, милостыня Божия, которой мы с вами, нищие и убогие, ни в коем случае не достойны. Мы должны осознать, что не можем жить без этой милостыни, что нуждаемся в ней, как голодный в куске хлеба.

Афонские старцы искренне сокрушались о своем недостоинстве, так и нам нужно постоянно держать в уме, что мы недостойны иметь то хорошее, что имеем, это милостыня, посланная нам свыше.

Если же что-то дурное происходит в нашей жизни, следует говорить себе, что мы по своим грехам достойны еще худшей доли. Господь милостив и не воздал нам по заслугам, мы переживаем все в более легкой форме, чем заслужили.

Если же начнем все в своей жизни считать милостыней от Бога нам, немощным, незаслуженной нами, то приблизимся к состоянию праведников.

Формулой подлинной праведности является смиренное и сокрушенное сердце, помыслы которого ведут к истинному поклонению Живому Богу, что выражается в угождении Ему.

Для угождения Богу, для подлинного служения Ему человеку следует «ходить пред Богом» (Быт. 5:22), то есть все свои поступки и деяния ежеминутно и ежесекундно представлять суду Божию, отдавать все в своей жизни на Его волю, в Его руки и на Его попечение. Должно быть полное доверие Творцу. И сопричастие Ему. Ни шага, ни слова, ни мысли без Бога.

Такое доверие невозможно без сердечного расположения. Именно оно так необходимо для богоугодной жизни. Поэтому Господь и взывает через пророка Осию: «Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос. 6:6).

Господь во всей Своей силе принимается не мнимыми праведниками, не книжниками и фарисеями, а сокрушенными сердцем мытарями и грешниками, которые осознают свои немощи, свою несостоятельность без Бога и через толщу грехов ищут и жаждут Его.

Гордецам, надеющимся на силу своих молитв и поклонов, не нужны милость Божия и Его милостыня. Они считают себя и так достойными спасения. Они заслужили это.

Милость необходима ищущим и жаждущим ее, тем, кто осознает свою ущербность, которая преодолевается благодатью Духа Божия через смирение и покаяние, посредством церковных Таинств. Она нужна тем, кто считает себя последним грешником.

Желание измениться с упованием на всесильную помощь Божию и есть покаяние.

Важно помнить наставления святых афонских подвижников, подражать им в смирении.

И пока мы будем считать себя недостойными, пока будем верить, что все блага в нашей жизни даны нам незаслуженно, по великой милости Божией, пока будем просить милостыню у Создателя и уповать на Него, Господь будет с нами.

"Правлайф"