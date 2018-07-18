В Запорожье православные молились на месте строительства храма, где апостол Андрей Первозванный выкопал колодец

В селе Лысогорка Запорожского района митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука совершил молебен на месте строительства храма в честь апостола Андрея Первозванного.

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, в селе Лысогорка, есть знаменитая Лысая гора, где по преданию, именно здесь святой апостол Андрей Первозванный выкопал колодец, из которого можно было напиться целебной воды. Местные жители верят, что эта вода обладает чудодейственной силой. Рядом с источником много лет назад находился скит, который в годы гонений был разрушен советской властью. В скором времени на этом месте начнется строительство храма.

«Наши братья казаки в свое время селились возле этого источника и доживали свои дни, залечивая раны, полученные в ходе своих боевых походов. Получали исцеления и от многих других болезней. Иными словами, выражаясь современным языком, это был реабилитационный центр, который помогал восстанавливать силы. Сохраняя наши традиции, восстанавливая эти исторические места, мы сохраняем наше единство, которое передается нам от апостола Андрея, через князя Владимира и наших братьев казаков.

Сегодняшний день убеждает нас в том, что только благодаря сохранению нашей общей исторической памяти, традиций наших легендарных пращуров, мы можем говорить о национальном самосознании и о сохранении нашей культурной идентичности», - сказал владыка Лука.