На Киевщине в день памяти преподобномученицы Елизаветы, верующие прошли крестным ходом 25 километров
По благословению митрополита Антония, 17 июля, состоялся крестный ход, посвященный памяти святой преподобномученицы Елизаветы.
Начался ход утром от храма святителя Михаила Первого митрополита Киевского в Киеве и проходила через Киев, село Троещина, Погребы и Зазимье, где расположен монастырь в честь преподобномученицы Елизаветы, сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ.
Возглавлял шествие настоятель храма в честь святого апостола и евангелиста Луки села Ваховка иерей Иоанн Зейкан. В шествии приняли участие сестры милосердия сестричества во имя святой Елизаветы, многочисленные верующие.
На пути участники шествия, длиной в 25 километров, останавливалась возле храмов и домов верующих для короткого отдыха.
В Зазимский монастырь молящиеся пришли около 17.00 часов, где их радушно встретили насельницы обители, угощали трапезой, после чего было совершено праздничное Всенощное богослужение.