На Киевщине в день памяти преподобномученицы Елизаветы, верующие прошли крестным ходом 25 километров

11:10, 18 июля 2018
Православие
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Крестный ход в Зазимский монастырь / boryspil-eparchy.org

Начался ход утром от храма святителя Михаила Первого митрополита Киевского в Киеве и проходила через Киев, село Троещина, Погребы и Зазимье, где расположен монастырь в честь преподобномученицы Елизаветы, сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ.

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Возглавлял шествие настоятель храма в честь святого апостола и евангелиста Луки села Ваховка иерей Иоанн Зейкан. В шествии приняли участие сестры милосердия сестричества во имя святой Елизаветы, многочисленные верующие.

На пути участники шествия, длиной в 25 километров, останавливалась возле храмов и домов верующих для короткого отдыха.

В Зазимский монастырь молящиеся пришли около 17.00 часов, где их радушно встретили насельницы обители, угощали трапезой, после чего было совершено праздничное Всенощное богослужение.

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