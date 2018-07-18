В селе на Черкащине освятили новый храм УПЦ
07:37, 18 июля 2018Православие
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Освящение Свято-Михайловского храма села Островец совершил архиепископ Пантелеимон / eparhia-uman.org.ua
В селе Островец Уманского района Черкасской области 15 июля освятили новопостроенный храм УПЦ.
Великое освящение Свято-Михайловского храма села Островец совершил архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон, сообщается на сайте Уманской епархии УПЦ.
После Литургии архиепископ Пантелеимон обратился к духовенству и мирянам со словами поздравления и духовного назидания.
Благотворители, которые проявили усердие при строительстве и подготовке храма к Великому освящению, были награждены орденами и благословенными архиерейскими грамотами, после чего владыка преподал всем присутствующим святительское благословение.
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