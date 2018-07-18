В селе на Черкащине освятили новый храм УПЦ

В селе Островец Уманского района Черкасской области 15 июля освятили новопостроенный храм УПЦ.

Великое освящение Свято-Михайловского храма села Островец совершил архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон, сообщается на сайте Уманской епархии УПЦ.

После Литургии архиепископ Пантелеимон обратился к духовенству и мирянам со словами поздравления и духовного назидания.

Благотворители, которые проявили усердие при строительстве и подготовке храма к Великому освящению, были награждены орденами и благословенными архиерейскими грамотами, после чего владыка преподал всем присутствующим святительское благословение.