В селе на Черкащине освятили новый храм УПЦ

07:37, 18 июля 2018
Православие
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Освящение Свято-Михайловского храма села Островец совершил архиепископ Пантелеимон / eparhia-uman.org.ua

Великое освящение Свято-Михайловского храма села Островец совершил архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон, сообщается на сайте Уманской епархии УПЦ.

/ eparhia-uman.org.ua

После Литургии архиепископ Пантелеимон обратился к духовенству и мирянам со словами поздравления и духовного назидания.

/ eparhia-uman.org.ua

Благотворители, которые проявили усердие при строительстве и подготовке храма к Великому освящению, были награждены орденами и благословенными архиерейскими грамотами, после чего владыка преподал всем присутствующим святительское благословение.

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