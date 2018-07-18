Каменское посетит чудотворная икона с частицей мощей апостола Андрея

В воскресенье, 22 июля, в Каменское прибудет икона святого Андрея Первозванного с частичками мощей и креста, на котором он был распят, написанная в женском монастыре греческого города Патры.

Святыня направляется в Киев на празднование 1030-летия Крещения Руси путем самого апостола - по Днепру, сообщает сайт Каменской епархии УПЦ.

Встреча иконы состоится в Свято-Николаевском кафедральном соборе города Каменское в девять утра. Чудотворная икона пробудет в храме до вечера.