Каменское посетит чудотворная икона с частицей мощей апостола Андрея
02:19, 18 июля 2018Православие
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Святыня направляется в Киев путем самого апостола - по Днепру / eparhia.net
В воскресенье, 22 июля, в Каменское прибудет икона святого Андрея Первозванного с частичками мощей и креста, на котором он был распят, написанная в женском монастыре греческого города Патры.
Святыня направляется в Киев на празднование 1030-летия Крещения Руси путем самого апостола - по Днепру, сообщает сайт Каменской епархии УПЦ.
Встреча иконы состоится в Свято-Николаевском кафедральном соборе города Каменское в девять утра. Чудотворная икона пробудет в храме до вечера.
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