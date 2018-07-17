В Польше прошли торжества по случаю дня памяти Турковицкой иконы Божией Матери

В воскресенье, 15 июля, в Свято-Покровском женском монастыре в селе Турковицы Люблинско-Холмской епархии (Польша) состоялось праздничное Богослужение в честь покровительницы монастыря - Турковицкой иконы Божией Матери.

После Литургии прошел крестный ход, сообщает сайт Львовской епархии УПЦ.

По приглашению Управляющего Люблинско-Холмской епархией архиепископа Авеля, архиепископ Львовский и Галицкий Филарет приехал в Турковицы, чтобы помолиться у великой святыни и почтить Пресвятую Богородицу.

В день праздника Божественную литургию возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

Накануне праздника вечером, в этом же храме, было совершено праздничное всенощное бдение.

В тот же день, 15 июля, архиереи почтили жертв польско-украинского вооруженного конфликта в 1943-1944 годах у Мемориала убитым украинцам в селе Сагрынь (Польша).