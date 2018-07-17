Вышла книга о Царской семье «Верные Господу»

Книга патриарха Кирилла о царе-страстотерпце Николае II и его семье «Верные Господу. Царская семья» вышла в Издательстве Московской Патриархии.

Эта книга стала шестой частью серии «Слово Святейшего Патриарха», а выход ее приурочен к 100-летию трагической гибели Царственных страстотерпцев, сообщает сайт издательства.

В книгу вошли слова Патриарха, посвященные 100-летию со дня мученического подвига Царской семьи, преподобномученицы Елизаветы Феодоровны и их верных спутников.

«В радости и в горе, в благополучии и в гонениях святые Царственные страстотерпцы всей душой болели о России, о тяготах и проблемах Отечества. Именно в таких семьях сегодня наш народ может и должен черпать свою крепость и силу», - приводится цитата патриарха Кирилл о Царственных страстотерпцах.

Предисловие к книге написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В издание включены подборки фотографий и иллюстраций, дополнительно раскрывающих ту трагическую эпоху.