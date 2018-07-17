В сети доступен поисковик православных структур помощи наркозависимым

В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению разработан поисковик, который позволит человеку легко и быстро найти ближайший к нему церковный реабилитационный центр.

Как сообщает patriarchia.ru, поисковик размещен на сайте церковной помощи наркозависимым protivnarko.ru. На правой панели сайта есть кнопка «Сеть помощи наркозависимым» - перейдя по ней, посетитель попадет в поисковую систему информационного каталога. Здесь можно легко и быстро по заданным критериям найти организации, помогающие наркозависимым - на определенном этапе церковной реабилитации, в выбранной епархии или на территории конкретного региона.

«Такой сервис будет удобен для зависимых и их близких, которые ищут, куда обратиться за помощью. Также данный каталог представляет интерес для всех, кто интересуется системой церковной помощи наркозависимым: православных и светских специалистов по работе с зависимыми, представителей государственных, муниципальных органов власти и общественных организаций, журналистов», - отмечает руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности, председатель правления БФ святого праведного Иоанна Кронштадтского епископ Мефодий.