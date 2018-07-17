В Киево-Печерской лавре отметят 30-летие возобновления монашеской жизни: план мероприятий

В Киево-Печерской лавре отметят 30-летие возобновления монашеской жизни.

На всех мероприятиях будет присутствовать Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает пресс-служба обители.

20 июля – 09.00 (быть в 08.40), Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах.

Брифинг по случаю открытия Международной конференции «Киево-Печерская Лавра – Афон – Иерусалим: единство сквозь века». Спикеры – наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило. Возможны комментарии богословов и ученых из разных стран мира

10.00 открытие конференции в корп. 45 на Ближних пещерах.

(Проведение данного Международного Форума планируется 20-21 июля. Проводится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Форум призван способствовать обмену опытом, системному и разностороннему обсуждению, изучению и популяризации наследия Киево-Печерской Лавры, ее роли и значения в истории и культуре Украины, народов Центрально-Восточной Европы и христианского Востока. В работе форума планируется участие представителей Поместных Православных Церквей, богословов и ученых из разных стран мира).

22 июля – 11.00 (быть в 10.40), Трапезный храм Киево-Печерской лавры.

Открытие фотовыставки «Крестный путь Лавры» в уникальных архивных кадрах которой запечатлены моменты расцвета, поругания, разрушения и удивительного возрождения этой живой свечи православного мира и главной святыни нашего народа.

Брифинг наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Комментарий о. Александра (Карпенко).

23 июля – 08.00 (быть в 07.30)

Брифинг наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по случаю Дня памяти прп. Антония, юбилейной даты – 30-летия возобновления монашеской жизни в Лавре и открытия выставки «Дом Пресвятой Богородицы».

Начало божественной литургии в 08.30. По окончании крестный ход на Ближние Пещеры прп.Антония Печерского.

В 09.30 посещение выставки «Дом Пресвятой Богородицы» ( Боковой придел Успенского собора, вход со стороны Трапезного храма). Комментарий – архим.Антоний (благочинный Лавры), Константин Крайний – начальник отдела истории и археологии Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра». На выставке будут представлены экспонаты из музейных фондов Заповедника, исторические летописи и иконы 18-19вв., вещи широкого применения, принадлежащие паломникам 19в, а также вещи из личной коллекции архиереев УПЦ.

Аккредитация обязательна по телефону: 096-480-25-41.