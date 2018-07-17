Зацерковной Руслане необходима помощь, чтобы провести химиотерапию – «Надеюсь и верю»

Зацерковной Руслане из Житомира необходима помощь в борьбе с болезнью.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», тяжелой выдалась зима для Русланы и ее мамы. Девочка часто болела, была слабой и раздражительной. Из-за простудных заболеваний она редко посещала школу, а так как Руслана любит учиться, находиться в коллективе ровесников, общаться с ними, то долгие дни, проведенные в одиночестве, очень расстраивали девочку. Часто стал болеть живот и поясница, так что и физкультура стала ей в тягость. Все чаще становилось без причины грустно, тяжело на душе и больно физически.

В марте мама обратилась в поликлинику с жалобой на резко ухудшающееся состояние здоровья дочери. Было проведено комплексное обследование, которое включило в себя УЗИ. Именно по его результатам, была рекомендована консультация у детского онколога.

Далее следовали обследования, анализы, УЗИ, КТ, консультации у разных специалистов и страшный диагноз.

В июне Руслане сделали операцию и назначили послеоперационную ХТ. Сейчас ребенок лечится в Житомире. Для дальнейшего лечения ей необходим препарат «Блеоцин» в количестве 6 упаковок на общую сумму 8 863, 60грн.

Мама Русланы сама воспитывает ребенка и остро нуждается в помощи. Еще два года назад, мама проходила ХТ, ЛТ и операцию в Житомирском онкодиспансере.

Руслана любит животных и в будущем собирается стать ветеринаром. Она проведывает собак, которые живут возле больницы. Перед тем, как заступить на очередной блок ХТ, девочка накормила и напоила любимых собачек, мотивируя тем, что она иначе не сможет спокойно лечиться.

О том, как и чем помочь Зацерковной Руслане – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».