К 30-летию возрождения монашества вышла книга «Батюшки святы. Духовники и старцы Киево-Печерской Лавры»

Новая книга издательства «Горлица» под названием «Батюшки святы. Духовники и старцы Киево-Печерской Лавры» издана к 1030-летию Крещения Руси и 30-летию возобновления монашеской жизни в Киево-Печерской лавре по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и наместника лавры митрополита Павла.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт обители.

«Церковная жизнь наших дней очень наполнена и разнообразна, а народ все равно озирается по сторонам — старцев ищут. Даже «мода» говорят, пошла: непременно поехать на совет к старцу. Почему так? Потому что ищут истинной духовности, утешения и любви. Этой любовью, мудростью и духовным богатством исполнены старцы, о которых рассказывает новая книга издательства «Горлица» под названием «Батюшки святы. Духовники и старцы Киево-Печерской Лавры»», - говорится в аннотации.

В книге собраны материалы о выдающихся духовных наставниках Лавры в период с XIX по XXI века, представляют бесценный источник духовной мудрости древнейшего монастыря, который наглядно показывает традицию старчества и деятельного окормления народа. Понятно, духовников и старцев в лавре было больше, чем тех, о ком рассказывается в книге. Здесь рассказано о тех из них, о ком сохранились записи прошлых лет и о ком удалось собрать сведения в наши дни. Материалы находили от Украины до Латинской Америки, куда в годы гонений пути Господни привели лаврских подвижников.

В книге собраны исключительного рода свидетельства о чудотворениях Печерских отцов, аналогичные которым встречаются лишь в древних патериках и житиях великих святых.

Много важных биографических сведений о прославленных святых (например, прп. Кукши (Величко)) и известных духовников последнего времени уточнены и исправлены по архивным документам.

«Батюшки святы...» убирают дистанцию между читателем и действующими лицами, здесь древнейший жанр литературы движется навстречу простому современному читателю, привлекая даже начинающих и невоцерковленных.