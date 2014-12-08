Рождественский пост: усмирить себя за 40 дней

Вместе с архимандритом Дамианом, блюстителем Дальних пещер Киево-Печерской лавры мы разбирались, что же такое на самом деле пост, как к нему правильно относиться и какие трудности могут возникнуть у тех, кто решился его пройти.

В ЧЕМ СИЛА. Одна женщина с детства сурово придерживалась поста в среду и пятницу. В эти дни даже воды не пила. Когда состарилась, а ее муж умер, женщина решила продать корову. Отвела ее на базар, продала и пошла назад. Не успев добраться до темноты, старушка решила заночевать в соседнем селе. Попросилась в ближайший дом на ночлег. Хозяева ее приняли, накормили и выведали, кто она, что продала корову и у нее есть деньги. Ночью хозяева решили обокрасть бабушку и убить. Дождались, пока она уснет, и только собрались зайти к ней, как кто-то постучал в окно. Хозяин выглянул — стоят двое юношей и говорят: "Выпустите нашу маму!". Хозяева испугались, разбудили бабушку и вывели ее к юношам. Те взяли ее, перепуганную, под руки и отвели в родное село. "Кто вы?" — спросила старушка. "Мое имя Среда, а его — Пятница", – сказал один из юношей. А второй добавил: "Знай, в том доме хотели тебя ограбить и убить. Иди же с Богом". Поклонилась старушка им в ноги, подняла голову — юноши исчезли. И поняла тогда, что спасли ее два ангела от верной гибели.

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ. "Святые отцы говорят, что тело — это осел, на котором мы должны доехать до Небесного Иерусалима, — объясняет отец Дамиан. — Если его не накормишь, упадет, если перекормишь — взбесится. Потому очень важно всегда держаться золотой середины, идти праведным путем. И помогает в этом духовная практика, называемая постом.

В толковых словарях пост расшифровывается как "аскетический подвиг и система воздержания от жизненных удовольствий и благ, которые берет на себя христианин на определенное время". В православной церкви существуют однодневные посты — по средам и пятницам. Среда — как день воспоминания предательства Христа, а пятница — Его распятие. Однодневные посты могут быть связаны с праздниками, например, усекновение главы Иоанна Предтечи или Воздвижение Креста животворящего. Многодневные установлены в привязке к особо важным и большим праздникам: это Рождественский пост, Пасхальный, апостольский — Петров пост (после Троицы до дня Петра и Павла) и пост Успенский, совершаемый перед Успением Божьей Матери.

ИСТОРИЯ. "Теперь поститься считается модным, многие постятся просто из солидарности или чтобы похудеть, — говорит отец Дамиан. — Это неверная позиция. Православная церковь рассматривает пост как духовную практику. Поста придерживались еще ветхозаветные праведники. Известно, что Моисей получил 10 заповедей после 40-дневного поста. Придерживался поста и пророк Давид по время написания псалмов. Перед выходом на свою общественную проповедь, Христос 40 дней постился в пустыне и даже был искушаем дьяволом. Мало того! Когда ученики пришли к Христу и спросили, почему они не могли исцелить бесноватого отрока, Спаситель сказал о том, что это определенный род бесов, который изгоняется только постом и молитвой. Словом, пост — не просто диета и очищение, а глубокая духовная работа над собой и своими страстями, время особого общения с Богом.

СОВЕТЫ: НОВИЧКАМ ЗАБЫТЬ ПРО ФИТНЕС, ПРОФИ УСМИРИТЬ ГОРДЫНЮ

НЕОФИТАМ

Вы должны понимать, что пост — это не диета, не очищение организма и не средство для занятий со своим телом. Это не фитнес, а духовная практика. Пост помогает духовно становиться и бороться со своими страстями. Потому первое, на чем вы должны сконцентрироваться, — не на еде, а на собственном поведении и мыслях, насколько они соотносятся с заповедями Божьими, и старайтесь их исправлять. Часто новички могут впасть в уныние. Нужно знать — это просто дьявольское искушение, бес уныния мучает вас. Отгоняйте его добрыми делами и мыслями.

НЕДАВНО ВОЦЕРКОВЛЕННЫМ

Пост должен быть сопряжен с другими духовным практиками — постоянной молитвой, присутствием в храме, участием в церковных таинствах. И не только по большим праздникам, как Пасха и Рождество, и не просто чтобы постоять, набрать святой воды и поставить свечку. Пост — это борьба со своими страстями и грехами, стремление жить в добродетели. Нужно обязательно покаяние, исповедь, причастие.

ДЛЯ ПРОФИ

Человек постящийся всегда будет встречаться с новыми искушениями. Но не пост является причиной искушения, а сам человек. Проблемы, возникающие в период поста, как детектор — показывают, над чем нужно работать. Искореняйте мысли, что постящиеся "почти святые" и точно попадут в Рай. Жизнь верующего — постоянная духовная работа. Часто в пост обостряется гордыня и превозношение. На самом же деле что происходит? Мы взращиваем в себе Фарисея из притчи Спасителя. Войдя в храм, Фарисей рассказывал Богу, что он постится дважды в неделю и дает десятину, а мытарь, опустив глаза, просто просил: "Боже! Будь милостив ко мне грешнику!". Бог простил мытаря. Унижающий себя возвысится.

ДУХОНЫЙ ТОНУС ПРОТИВ УНЫНИЯ

В период поста нужно постараться сократить праздные разговоры, воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов; воздержание от брачных отношений. "Дай отдых своему повару, дай свободу собирающему стол, останови руку виночерпия; пусть отдохнет когда-нибудь изготавливающий разные печенья; пусть и дому успокоится на время от тысячей тревог, от дыма и смрада, от беготни вверх и вниз прислуживающих чреву, как неумолимому властелину", — писал о посте Василий Великий.

"Нужно понимать, что отказ от пищи — это вторичное, — объясняет отец Дамиан. — Главное — научиться держать себя в духовном тонусе. Молиться, сдерживать стремления и помыслы от греха, заменив их помыслами и делами благочестивыми. Обязательно исповедаться, причаститься. Удаляться от развлечений, как ночной клуб, от выпивки, пьянства, азартных игры. Никого не осуждать, не раздражаться, не ревновать, не ссориться, не воровать, не обсчитывать и т. д.

ОПАСНОСТИ. Как и любая духовная работа, пост перед человеком поднимает целый ряд вызовов. Проявляется гордыня, превозношение или уныние. Все это в первую очередь духовное борение, которое подбрасывает человеку дьявол. Часто люди бросаются в крайности — ограничивают себя даже в том, что разрешено, например, вообще не едят и не пьют, а при этом позволяют себе оценочные суждения и негативные реакции. От такого поста один вред. В соблюдении поста нужна рассудительность и мудрость. Например, если человек болен серьезным заболеванием, и соблюдение поста может стать для него опасным. Беременным женщинам я бы не рекомендовал придерживаться поста со всей строгостью. Лучше всего, меру своего поста оговорить со своим духовным наставником. Если такого нет, подойти в церкви к батюшкам и объяснить, что вы хотите поститься и вам нужна помощь.

СУПРУЖЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ. Апостол Павел говорит, что супруги могут и должны удаляться от физического общения для поста и молитвы по взаимному согласию. Если этого согласия нет, а вы будете настаивать и откажете в физической близости, то тем самым подтолкнете свою вторую половинку к греху, например, к поиску такого общения на стороне. Нужно понимать, что физические отношения между супругами — не грех, а норма жизни. И греховного в этом ничего нет, даже в период поста! Другое дело — физическая близость до брака, которая бывает между парнем и девушкой или измена супругу — это грех, тем более в период поста.

ЕСЛИ РОДНЫЕ НЕ ПОСТЯТСЯ. Если вы будете демонстративно соблюдать пост и осуждать близких за то, что они этого не делают, пользы в том тоже не будет. Потому что нарушится мир. Для Бога нет ничего важнее, чем мир в семье. Главное, чтобы пост происходил в мире и любви по отношению друг к другу. Еще момент! Если вас пригласили в гости и от всей души приготовили для вас, например, мясо, не отказывайтесь его есть. Помолитесь, осените себя крестным знамением и съешьте немного. Это лучше, чем заниматься фарисейством, рассказывая людям, как нужно правильно жить. С другой стороны может появиться искушение злоупотребить этим и нарочно искать, к кому пойти, чтобы наесться. Уж если вы уже решили взять на себя этот подвиг, то несите его до конца.

ЕСЛИ СОРВАЛСЯ. Бывает всякое, человек по немощи может не выдержать и съесть что-то скоромное. Это совсем не означает, что пост закончился, и вы потерпели неудачу. Такая ситуация подобна совершению греха. Когда согрешил, что делать: признать и постараться больше не грешить или продолжать грешить, признавая свое исправление невозможным? Верен первый вариант. Так и в вопросах поста. Святые отцы говорят: если ты согрешил, поднимись, принеси искреннее покаяние и живи дальше. Если вы умышленно или неумышленно употребили непостную пищу — это не повод опустить руки. Даже если вы оступились, не нужно впадать в отчаяние, отбросить мысли, посылаемые дьяволом о том, что вы плохой и самый грешный человек на земле. Просто признайте, что вы сделали ошибку — и поститесь дальше. Внимательно отслеживая свои действия и помыслы, осознавая, что вы несете один из самых трудных жизненных подвигов — усмирение самого себя".

Анастасия Белоусова, "Сегодня".