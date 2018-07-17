Волынская епархия УПЦ приглашает в пешее паломничество к Почаевской лавре

Волынская епархия Украинской Православной Церкви приглашает всех желающих принять участие в пешем паломничестве к Свято-Успенской Почаевской лавре на праздник Почаевской иконы Божией Матери.

Паломники встретятся возле Свято-Покровского кафедрального храма города Луцка 31 июля, где для них будет совершен молебен для путешественников, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

Оттуда организованной колонной паломники отправятся в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, где 5 августа вместе со всем православным миром почтят великую святыню Волынской земли - Почаевскую икону Пресвятой Богородицы.