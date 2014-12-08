В чем святость князя Александра Невского? - патриарх Кирилл

В день памяти святого благоверного князя Александра Невского, 6 декабря, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма св. Александра Невского в Калининграде и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании Литургии Предстоятель обратился к верующим с проповедью.

"...Святой благоверный князь Александр Невский сделал все для того, чтобы ни одно нашествие с запада не завершилось победой...

Мы, конечно, почитаем святого благоверного князя не потому, что он был прекрасным дипломатом или полководцем. Мы его почитаем как святого Божиего угодника. И возникает вопрос: а в чем же проявилась его святость? Ведь он не творил чудес, не был церковным учителем. Он был государственным деятелем ― да, успешным полководцем и мудрым дипломатом,― но разве этого достаточно, чтобы стать святым? Совсем нет. И вот для того, чтобы понять душу благоверного князя и увидеть в нем несомненную святость, нужно вспомнить о том, что он, прекрасно понимая, какие угрозы стоят перед страной, в том числе и с востока от Орды, которая в то время господствовала над страной нашей, делал все для того, чтобы оградить народ свой от погибели.

Это делают многие правители и многие дипломаты. Обычно это связано с тем, что народ, видя эти добрые усилия государственных деятелей, отвечает им уважением, признательностью, доверием и даже почитанием. А святого благоверного князя Александра Невского многие на Руси не почитали, потому что он во имя спасения народа и страны добровльно принял на себя поношение, как принимали на себя поношение юродивые люди, которых пинали ногами, на которых плевали и которых называли сумасшедшими. Они свой ум, свою честь, свою человеческую гордость распинали Христа ради.

Вот так же и святой благоверный князь распял свою гордость...

Можно ли себе представить, как страдал благоверный князь? Будучи полностью предан своему народу, своей вере, Церкви, своей земле, он принимал поношение от своих, совершая дела, которые только и могли тогда спасти наш народ. Может быть, поэтому такой любовью был окружен князь Александр в последние годы своей жизни. А умер он в сорок с небольшим лет, возвращаясь из Орды, и многие говорят, что умер не своей смертью.

Он был богатырь, красивый лицом и мощный телом. И то, что умер он на пути в свой родной град, было скорее всего ни чем иным, как отравлением его организма во время пребывания Орде. Так, по крайней мере, считают многие ученые. И когда скончался благоверный князь Александр в городе Городце нынешней Нижегородской области, удивительные слова сказал о нем святитель Кирилл, митрополит Киевский и всея Руси, близкий ему человек, духовный отец князя Александра. Он сказал о том, что потеряли того, кого не ценили, зашло солнце, потеряли великого правителя земли Русской.

Прошли годы, десятилетия и столетия, но память о святом благоверном князе не исчезает в нашем народе. И каким-то особенным образом эта память стала более сильной и пронзительной в годы Великой Отечественной войны и затем на исходеXX века и в начале XXI века, когда многие россияне поняли, что князь Александр Невский — это не просто герой, не просто великий правитель; это имя России, символ России, потому что вся его жизнь была наполнена и страданием, и радостью, и скорбью несоизмеримой, и духовными победами, и победами земными..."

Полный текст проповеди здесь

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси