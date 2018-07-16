Синод Константинопольского Патриархата избрал новых митрополитов

Священный Синод Константинопольского Патриархата, заседание которого прошло под председательством Патриарха Варфоломея во вторник, 10 июля, в Свято-Троицком монастыре на острове Халки, при Богословской школе Константинопольской Церкви, провел выборы новых митрополитов Анкирского, Анеонского и Швейцарского.

После избрания трех кандидатов и последующего голосования митрополит Швейцарский Иеремия был единогласно избран митрополитом Анкирским, сообщает "Седмица" со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Из предложенных трех кандидатов епископ Лампсакийский Макарий, викарий Швейцарской митрополии, был единогласно избран митрополитом Анеонским.

После избрания трех кандидатов митрополитом Швейцарским был единогласно избран архимандрит Максим (Пофос).

Митрополит Анкирский Иереми́я (в миру Парасхос Каллийоргис, Παράσχος Καλλιγιώργης) родился 17 января 1935 года на острове Кос (Греция). В 1971 году рукоположен в сан епископа с титулом Сасимский. В 1988 году назначен митрополитом Галльским. С 1992 по 1997 год представлял Константинопольский Патриархат в Центральном комитете Конференции Европейских церквей (КЕЦ), являясь его вице-президентом. С 1997 по 2003 года являлся президентом КЕЦ. 20 января 2003 года избран митрополитом Швейцарским и директором Православного центра Константинопольского Патриархата в Шамбези. Будучи избранным 10 июля 2018 года митрополитом Анкарским, стал первым епископом на этой кафедре, начиная с 1922 года.

Митрополит Анейский Макарий (в миру — Павлос Павлидис, Παῦλος Παυλίδης) родился 24 сентября 1937 года в Яннице (нома Пелла, Греция). В 1963 году митрополитом Филадельфийским Иаковом (Дзанаварисом) рукоположен в сан иеромонаха. В 1964 году принят в клир Фиатирской епархии Константинопольского Патриархата с центром Лондоне, где служил до января 1969 года. Позднее проходил служение в Австралийской архиепископии в Мельбурне. С 6 декабря 1969 года служил в клире Германской митрополии Константинопольского Патриархата в Бонне. 3 ноября 1985 года был рукоположен в сан титулярного епископа Лампсакийского, викария Швейцарской митрополии Константинопольского Патриархата. Является ректором образовательного центра Константинопольского Патриархата в Шамбези.