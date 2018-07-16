Участники пешего крестного хода прошли 700 км в память о Царской семье

Около 50 паломников, принявших участие в пешем крестном ходе протяженностью 700 км от Тобольска до Екатеринбурга в память о 100-летии со дня гибели последнего российского императора Николая II и его семьи, завершили мемориальное шествие.

Участники многодневного шествия присоединятся к главному крестному ходу от Храма-на-Крови до Ганиной ямы, который состоится в ночь на 17 июля, сообщает "Благовест-инфо".

«Мы уже прибыли в Екатеринбург, в этом году нас человек 50. Все прошло хорошо, по дороге никаких инцидентов не было. Погода была хорошая, с самого начала даже снег пролетал, в конце были дожди, погода была хорошая в том плане, что подходила для пешего хода, было нежарко. Если жара, то мы старались выходить пораньше, в 4 утра», - рассказал президент некоммерческой организации содействия в организации и проведении крестных ходов «Восхождение» Андрей Бардиж.

По данным Екатеринбургской епархии, для паломников, прибывающих в Екатеринбург, организован палаточный городок рядом с Храмом-на-Крови, откуда стартует ночное мемориальное шествие. Он будет работать двое суток и предназначен для кратковременного отдыха, единовременно в нем могут находиться несколько тысяч человек. В нем расположены медпункт, палатки, туристические коврики, полевая кухня, камеры хранения, комната матери и ребенка, пункт раздачи питьевой воды, туалеты.