В Александро-Невской лавре на колокольню Свято-Троицкого собора подняли самый большой колокол

18-тонный "Александр Невский" - самый большой колокол старейшего монастыря северной столицыбыл поднят на колокольню Свято-Троицкого собора 7 декабря.

«Многие петербуржцы ждали этого события, молились. И понятно, почему: люди воспринимают звон колокола как глас Божий. Колокольный звон, конечно, можно сымитировать на других инструментах, но повторить его точь-в-точь невозможно», — сказал руководитель Международного центра колокольного искусства Андрей Дьячков, передает ИА «Вода живая»

Для начала колокол подняли на полтора метра от земли и прикрепили язык. Первым честь ударить в него предоставили митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, после этого звонили и другие желающие, но в основном это делал Андрей Дьячков: язык колокола весит немало, и без сноровки тут не справиться.

Потом от колокола отсоединили язык, и начался подъем. Диаметр колокола всего на 15 см меньше ширины проема звонницы, но опытные крановщик и монтажники справились с этой задачей.

В дни памяти святого его всегда ждут в монастыре какие-нибудь подарки. В этом году подарок Александру Невскому — колокол его имени.

"Православие и мир"