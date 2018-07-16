Патриарх Кирилл рассказал верующим, почему представители династии Романовых не спасались бегством

Единственная причина, почему Елисавета Феодоровна осталась в России, а не уехала за рубеж, где бы жила благополучно вместе с родственниками - это то, что она не могла оставить страну, которая стала для нее второй Родиной, Церковь, которой она служила верой и правдой, учредив Марфо-Мариинскую обитель.

Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сказал верующим после Литургии в монастыре Новомучеников и исповедников в Алапаевске, сообщает patriarchia.ru.

Обитель построена рядом с шахтой, где приняли мученическую смерть преподобномученицы Елисавета Феодоровна и инокиня Варвара.

"Трудно представить, глядя на это место, на эту уже практически полностью засыпанную шахту, тот страх и ужас, охватившие ни в чем не повинных людей, которых привели к этому обрыву, чтобы сбросить вниз. И рука не остановилась! А ведь перед палачами были не преступники, а люди, которые не нарушили ни одного закона, которые не представляли никакой угрозы, потому что отказались от всякой политической борьбы, от всяких претензий на власть. [...] Покинуть Россию было выше ее сил, и в этом не было никакой политики - только сильное религиозное чувство и любовь к стране, ставшей для нее действительно второй Родиной", - сказал Патриарх Кирилл.

При этом отметил, что задался вопросом: "Почему же палачи не расстреляли святую Елисавету?"

"Ужасная казнь, но все-таки мгновенная смерть... Почему нужно было эту хрупкую женщину в монашеской одежде сбрасывать живой в эту глубокую яму? Почему нужно было сбрасывать живыми всех остальных? Почему нужно было бросать гранаты, даже не зная, погибнут ли от них люди или будут страдать, мучаясь от ран?", - говорит Патриарх Кирилл.

"Святая преподобномученица Елисавета Феодоровна умерла мучительной смертью от голода и жажды, будучи, несомненно, раненой, поскольку невозможно было не получить ранений, падая в шахту, и не пострадать от осколков брошенных туда гранат. Но преподобномученица имела надежду, хотя и понимала, что ее надежда никак не связана с земной жизнью. Земная жизнь осталась там, наверху, она была уже на пути к иной жизни и верила в эту жизнь. И надежда ее не была посрамлена, так что святой преподобномученице Елисавете еще хватило сил, срывая монашескую одежду, перевязывать раны тем, кто вместе с ней пострадал в этой страшной шахте", - заключил Предстоятель РПЦ.