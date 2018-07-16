Запорожская епархия УПЦ заявила о жалобах: "местных бизнесменов принуждают сдать деньги на поездку в Киев 28 июля"

В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви заявили о жалобах от духовенства и прихожан о том, что якобы местных представителей бизнеса принуждают оплатить автобусы для участия в мероприятиях ко Дню Крещения Руси, которые организованы в столице 28 июля Киевским Патриархатом.

В частности, на сайте Запорожской епархии говорится о том, что людям предлагается посетить мероприятия, "намекая на то, что они обязаны это сделать".

"Просим вас изучить статью 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», которая гласит что «Все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом. Установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии, вероисповедания или религиозной организации относительно других не допускается", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, сайт напоминает о том, что Украинская Православная Церковь организовывает в Киеве 27 июля традиционный Всеукраинский Крестный Ход и "участие в нем на добровольной основе".