В Японии впервые построят православный монастырь

По благословению митрополита Токийского всея Японии Даниила 22 июня была приобретена земля для мужского монастыря Японской Православной Церкви в честь святого равноапостольного Николая Японского.

Храм еще предстоит построить, сообщает patriarchia.ru.

3 июля насельниками обители архимандритом Герасимом (Шевцовым) и иноком Соломоном был совершен первый молебен на месте предполагаемой закладки храма новой обители.

В будущий монастырь было доставлено большое напрестольное Евангелие, напечатанное в типографии Свято-Троицкой Сергиевой лавры на японском языке в переводе святого Николая. Открывается книга по-японски - корешок с правой стороны. Чтение - справа налево и сверху вниз, т.е. традиционное вертикальное письмо. Вес одной книги в переплете составляет 10 килограммов. Тираж издания - 10 экземпляров.

7-8 июля в Токио состоялся очередной Собор Японской Православной Церкви. Для будущего монастыря он явился историческим: было объявлено о приобретении земли и начале монашеской жизни в Адзиро (префектура Сидзуока). Члены Собора выразили одобрение. Теперь братии монастыря предстоит трудиться, чтобы к Собору будущего года представить уже видимые результаты.