Все проблемы, с которыми человек сталкивается в жизни, связаны с нарушением духовного закона - митрополит Антоний

Все проблемы, с которыми сталкивается человек в своей жизни, связаны с нарушением духовного закона. Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью сайту "Православие и жизнь".

"Все знают, что лучше не шутить с уголовным кодексом, а закон духовный нарушают, не задумываясь о возможных катастрофических последствиях этого. И хотя кажется, будто выбирая путь беззакония, человек нивелирует действие закона духовного, на самом деле это не так. Независимо от нашего выбора, закон действует, пусть и не моментально, пусть и не очень явно, но всегда и для всех", - подчеркнул митрополит Антоний.

"Духовный закон – это голос самого Бога, который мы слышим в своей совести, и который звучит через Священное Писание, Его святые заповеди. Все проблемы, с которыми сталкивается человек в своей жизни, связаны с нарушением этого закона, ибо он дан для того, чтобы мы жили полноценной жизнью, исполняя заповеди и пребывая в согласии со своей совестью", - сказал управделами УПЦ.

"Преступая духовный закон, человек лишается не просто внутреннего покоя, но самих основ бытия. Происходит распад личности, возникает чувство пустоты, неудовлетворенности жизнью, и в конечном итоге эта черная дыра поглощает человека. Чтобы этого избежать, нужно помнить, что закон дан по причине нашего несовершенства, которое нужно исправлять. Мы должны жить в гармонии с Богом и людьми, со своей собственной совестью. Созидание полноценной духовной личности, достижение полноты бытия невозможны без исполнения духовного закона", - подытожил митрополит Антоний.