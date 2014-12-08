Каждый человек волен рассуждать о чем угодно, но несет ответственность перед Богом за каждое слово - глава информотдела УПЦ

Каждый человек волен рассуждать о чем угодно, но несет ответственность перед Богом за каждое слово. Об этом сказал глава информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент в интервью сайту "Православие и жизнь".

"Каждый свободный человек волен рассуждать о чем угодно, в том числе и о церковной жизни. Никто не может ему этого запретить. Но такое рассуждение напрямую относится к категории его ответственности перед Богом за каждое слово", - сказал владыка Климент.

При этом глава информотдела УПЦ напомнил слова святителя Григория Богослова: "Не всякий человек и не во всякое время может рассуждать о Боге".

Вместе с тем епископ Климент уточнил, что "когда разговор касается популярных тем о материальной обеспеченности священников, о государственно-церковном взаимодействии или о чем-то ином, это все равно разговор о Церкви".

"Если слово о церковных проблемах, пусть и земного характера, оттолкнуло хоть одного человека от Церкви, то было бы неправильно вину за это возлагать лишь на того, кто стал объектом критики. Если врач неумело лечил и заразил других, то он виновен в этом гораздо больше, чем тот, кто был источником инфекции. Не уверен, что этот пример может быть абсолютным. Но абсолютной является ответственность каждого человека перед Богом", - подчеркнул спикер Церкви.

"Дискуссии и даже критика каких-то аспектов церковной жизни - это данность, которая сопровождала Церковь всегда. Однако святоотеческие наставления учат нас говорить обо всем в Церкви со страхом Божиим. Если человек не ощущает в себе ответственности перед Богом, его слова о Церкви обязательно станут для других соблазном", - подытожил епископ Климент.